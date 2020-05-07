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HAKKARİ Yüksekovalı Ataş ailesinin yılanlarla başı dertte

Yüksekovalı Ataş ailesinin yılanlarla başı dertteHAKKARİ'nin Yüksekova İlçesine Bağlı Bataklı Köyünde yaşayan Ataş ailesinin başı, yılanlarla dertte.

07.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:40
Yüksekovalı Ataş ailesinin yılanlarla başı dertte
HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesine Bağlı Bataklı Köyünde yaşayan Ataş ailesinin başı, yılanlarla dertte. Evin tavanında gezinen yılanların korkusu yüzünden uyuyamadıklarını anlatan aile yetkililerden yardım istiyor. İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Bataklı köyünde tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte uykusuz ve korkulu günler yaşamaya başladı. Geçen yıl MS (Emes) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş(39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinin içinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi. Yılanların evin tavanından içeri girdiklerini anlatan Ateş, yaşları henüz küçük olan çocuklarının bu durumdan dolayı büyük korku yaşadıklarını ve uyuyamadıklarını söyledi. Eşinin hastalığı yüzünden yürüyemediğini, evden çıkamadığını, bundan dolayı da zor günler yaşadıklarını, yakınlarının ve komşularının verdiği destekle yaşadıklarını belirten Sanya Ataş ise yetkililerden yardım bekliyor. 11 yaşındaki çocukları Hasan Yusuf da ilk defa karşılaştıkları yılanlar yüzünden korkulu günler yaşadıklarını, bu korku yüzünden de krdeşleriyle birlikte geceleri geç saatlere kadar televizyon izlemek zorunda kaldıklarını söyledi. HAKKARİ Yüksekovalı Ataş ailesinin yılanlarla başı dertte

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Güncel, Haber

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