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HAKKARİ Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tatlıcı Fuat Erdil, 50 kilogram baklavayı hastaneye götürerek sağlık çalışanlarına ikram etti.

25.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:42
Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tatlıcı Fuat Erdil, 50 kilogram baklavayı hastaneye götürerek sağlık çalışanlarına ikram etti.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarına verilen destek devam ederken, Yüksekova'da bir işletmeci, baklava ikramında bulunarak sağlık çalışanlarına moral verdi. 26 yılık tatlıcı Fuat Erdil, hazırladığı 50 kilo baklava ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne giderek sağlık çalışanlarına ikram etti.
Sağlık çalışanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Erdil,"Sağlımızla ciddi anlamda ilgilenen sağlık çalışanlarına destek ve moral vermek amacıyla biz de bugün sağlıkçı arkadaşlarımıza baklava ikramında bulunduk. Onlara kolaylıklar diliyoruz" dedi. HAKKARİ Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Kaynak: DHA

Etiketler : Yüksekova, Güncel

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HAKKARİ Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

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