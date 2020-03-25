Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

HAKKARİ Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramıHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tatlıcı Fuat Erdil, 50 kilogram baklavayı hastaneye götürerek sağlık çalışanlarına ikram etti.

25.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:28
HAKKARİ Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tatlıcı Fuat Erdil, 50 kilogram baklavayı hastaneye götürerek sağlık çalışanlarına ikram etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele büyük gayret gösteren sağlık çalışanlarına verilen destek devam ederken, Yüksekova'da bir işletmeci, baklava ikramında bulunarak sağlık çalışanlarına moral verdi. 26 yılık tatlıcı Fuat Erdil, hazırladığı 50 kilo baklava ile Yüksekova Devlet Hastanesi'ne giderek sağlık çalışanlarına ikram etti.

Sağlık çalışanlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Erdil,"Sağlımızla ciddi anlamda ilgilenen sağlık çalışanlarına destek ve moral vermek amacıyla biz de bugün sağlıkçı arkadaşlarımıza baklava ikramında bulunduk. Onlara kolaylıklar diliyoruz" dedi.


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Yüksekova, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››HAKKARİ Yüksekovalı baklavacıdan sağlık çalışanlarına tatlı ikramı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Haydarpaşa Limanı’nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı Haberler
Haydarpaşa Limanı'nda koronavirüs alarmı! Mürettebat karantinaya alındı
Gözler saat 19.15’e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek Haberler
Gözler saat 19.15'e çevrildi! Bakan Koca kameralar karşısına geçecek
İngiltere Başbakanı’nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı Haberler
İngiltere Başbakanı'nın korona testi pozitif çıktı, Baş Danışmanı koşarak kaçtı
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası’nın sırrı ortaya çıktı Haberler
Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı
Türkiye’nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti Haberler
Türkiye'nin dev bankasının şube müdürü koronadan hayatını kaybetti
Türkiye’de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi Haberler
Türkiye'de virüs tedavisi yapılan hastanenin içi ilk kez görüntülendi
İmamoğlu ilan etti! İşte ölümcül salgında kullanılacak hastane alanları Haberler
İmamoğlu ilan etti! İşte ölümcül salgında kullanılacak hastane alanları
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir Haberler
Alışveriş arabası ve market kapısına tüküren adamın korona testi pozitif çıktı! İdam cezası alabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

18:11: ZÜLFÜ LİVANELİ: EŞİM, BEN VE ARKADAŞLARIM TEDAVİ GÖRDÜK, TAMAMEN İYİLEŞTİK - Haber 18:11: Kur'an kurslarında eğitime verilen ara uzatıldı - Haber 18:10: flaş - Haber 18:10: Babasına telefonla ulaşamayan kişinin yardımına belediye ekipleri koştu - Haber 18:10: Yaptıkları kaza sonrası 3 sağlık görevlisini darbeden 2 kişi serbest (2) - Haber 17:57: Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir gemi koronavirüs karantinasına alındı - Haber 17:54: Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15'te basın açıklaması yapacak - Haber 17:40: Boris Johnson'un korona testinin pozitif çıktığını öğrenen Baş Danışmanı, Başbakanlık'tan koşarak kaçtı - Haber 17:34: Yapı Kredi Diyarbakır Şube Müdürü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Ekonomi 17:10: Koronavirüs sonrası gündeme gelen Osmanlı döneminde kullanılan Karantina Adası'nın sırrı ortaya çıktı - Haber 17:00: Buse Terim, yaptığı paylaşım nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu - Spor 16:53: Ekrem İmamoğlu: Sahra hastanesi ve geçici hastane alanlarını belirledik - Haber