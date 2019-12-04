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Hakkari yüksekovalı genç, köy okulları için 600 kitap topladı

Yüksekovalı genç, köy okulları için 600 kitap topladıHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, manav Abit Mengeş (26), sosyal medya üzerinde başlattığı kampanya ile 600 kitap topladı.

04.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:41
Yüksekovalı genç, köy okulları için 600 kitap topladı
'nin Yüksekova ilçesinde, manav Abit Mengeş (26), sosyal medya üzerinde başlattığı kampanya ile 600 kitap topladı. Hedefinin 2 bin kitap olduğunu belirten Mengeş, toplanan kitapları köy okullarına dağıtacağını söyledi.
Yüksekova'da 8 yıldır manav dükkanı bulunan Abit Mengeş (26), köy okullarında okuyan öğrenciler için sosyal medya üzerinden kitap kampanyasını başlattı. Yaklaşık 4 önce başlayan kampanyada 600 kitap toplandı. Topladığı kitapları manavda biriktiren Mengeş, Sekiz yıldır manav dükkanı işletiyorum. Köy okullarında okuyan ve kitaba ulaşamayan öğrenciler için 4 ay önce bir kampanya başlattım. Öncelikle kendim kitap bulmaya çalıştım. Sonra arkadaşlarımdan ve şehir dışından kitap gelmeye başladı. Kitapları şimdilik manav dükkanımda biriktiriyorum. Bir kitabın bir gelecek olduğuna inanıyorum. Her bir kitabın içindeki güzel bilgileri, her bir öğrenciyle paylaşmak ve bunun kalıcı bir iyiliğe dönüşmesini istedim. Sürekli yapmak istediğim bir şey bu dedi.
Hedefinde 2 bin kitap toplamak olduğunu belirten Mengeş, kitapları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şeklide, köy okullarına dağıtmayı planladığını söyledi. Kitaplar arasında bulunan bazı kitapları ise üniversiteye hazırlanan maddi durumu iyi olmayan öğrencilere vereceklerini belirtti.
Hakkari yüksekovalı genç, köy okulları için 600 kitap topladı

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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