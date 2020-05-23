HAKKARİ Zap Nehri'nde rafting yaptılar

Zap Nehri'nde rafting yaptılarHAKKARİ'de düzenlenen 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında, 24 sporcu Zap Nehri'nde rafting yaptı.

23.05.2020 11:07 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:14
Zap Nehri'nde rafting yaptılar
HAKKARİ'de düzenlenen 'Gençlik Haftası' etkinlikleri kapsamında, 24 sporcu Zap Nehri'nde rafting yaptı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 24 sporcu, Zap vadisindeki Depin mevkisinde botlara bindi. Zap Nehri'nde rafting yapan sporcular, '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun' yazılı pankart açtı. Sporcular, yaklaşık 2 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı.
Hedeflerinin Zap Vadisi'ni turizme kazandırmak olduğunu söyleyen Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, rafting gibi bir çok sportif faaliyetler sürdüklerini belirtti. Yıldırım, şöyle konuştu
Hakkari merkeze 7 kilometre mesafede bulunan Zap Nehri'nde 6 bot ve 24 sporcu ile sosyal mesafeye dikkat ederek rafting faaliyetini gerçekleştirdik. Gayet güzel bir faaliyet oldu. Her ne kadar koronavirüs salgınından kaynaklı alana çıkamazsak da bir nebzede olsa rafting sporu ile sporcularımızı buluşturup sahada 19 Mayıs coşkusunu gençlerimize yaşattırmak istedik. HAKKARİ Zap Nehri’nde rafting yaptılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Zap bölgesi, Hakkari, Güncel, Haber

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