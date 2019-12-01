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Hakkarigücü kendi evinde 3-2 yenildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü Spor, kendi sahasında konuk ettiği Ataşehir Belediyespora 3-2 yenildi.

01.12.2019 15:21 | Son Güncelleme: 01.12.2019 15:26Hakkarigücü kendi evinde 3-2 yenildi
Türkiye Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Hakkarigücü , kendi sahasında konuk ettiği Belediyespora 3-2 yenildi.

Merzan Futbol Sahasında oynanan müsabakayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Güvenlik Köy Korucuları Derneği Başkanı Sadi Özatak ve çok sayıda sporsever izledi.

Oldukça çekişmeli geçen maçta, konuk takım Ataşehir Belediyespor, Hakkarigücü Sporu 3-2 mağlup etti. - HAKKARİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Aydın Özel, Ataşehir, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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