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Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 yendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele veren Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

16.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 16.02.2020 16:22Hakkarigücü Spor, Karadeniz Ereğli Belediye Spor'u 3-0 yendi
Türkiye Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele veren Hakkarigücü , Ereğli Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti.

Merzan futbol sahasında oynanan ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği maçta Hakkarigücü Spor, konuk ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Maçı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Gençlik ve Spor Müdürü Emin Yıldırım, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Albay Hamdi Ünal Akmeşe ve Özel Harekat Şube Müdürü Şaban Bayar da izledi. - HAKKARİ

Türkiye Futbol Federasyonu, Ereğli Belediye, Karadeniz, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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