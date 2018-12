Hakkarili Can'ın "Sen de Yan" Albümü Çıktı

11 Aralık 2018 Salı 14:36



Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğan ve küçük yaştan beri İstanbul'da bulunan ses sanatçısı Sema Can'ın "Sen de Yan" albümü çıktı.Yıllar önce yerleştikleri İstanbul'da şöhrete kavuşan Hakkarili sanatçılar Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Ersin Korkut, Metin Keçeci, Aydın Aydın ve Deniz Erdoğan gibi birçok erkek sanatçının ardından bu defa da Hakkarili bir kadın sanatçı zirveye ulaşmayı başardı. Ünlü sanatçıların arasına girmeyi başaran genç ses sanatçısı Sema Can, söz ve müziği kendisine ait ve içinde Türkçe ile Kürtçe toplam 5 ayrı eserin yer aldığı "Sen de Yan" adlı albümünün klibini İstanbul'da çekti.2014 yılında söz ve müziği kendisine ait "Zalim" adlı klibi ile ünlenen genç sanatçı yoluna emin adımlarla devam ediyor. Ailesi ile birlikte küçük yaşta İstanbul'a yerleşen sanatçı Sema Can'ın birçok beste, şiir ve şarkı sözleri de bulunuyor.Zirveye yükselmeyi başaran Hakkarili ilk kadın ses sanatçısı olan Sema Can'ın 19 yıldır müzikle uğraştığı belirtildi. İlkokul yıllarından beri beste, şiir yazarlığı yapan Can, kardeşinin desteği ile çıkarttığı "Sen de yan" albümü piyasaya çıktı.İHA muhabirinin görüştüğü sanatçı Sema Can, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi doğumlu olduğunu belirterek ve yaklaşık 19 yıldır İstanbul'da müzikle uğraştığını söyledi. Can, "Sen de Yan şarkısının söz ve müziği bana ait olup, albümde yer alan Türkçe alt yazılı Tüj Min Duri sözleri ise kardeşim Hilal Can'a aittir. Sen de Yan albümün içinde 'Ay Dilo, Dağlar, Keçka Gundi'den oluşan 5 eser yer alıyor" dedi. - HAKKARİ