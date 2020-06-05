Hakkarili Demirel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Homan Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini kara kalem çalışması ile çizdi.

05.06.2020 11:00 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:06
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Homan Demirel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini kara kalem çalışması ile çizdi.
İlçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan 38 yaşındaki Demirel, atölyeye çevirdiği evinin bir odasında çocukluğundan bu yana resim çiziyor. Çizdiği manzara ve portreleri satarak geçimini sağlayan Demirel, hayranı olduğu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın portresini kara kalemle çizdi. Demirel, özenle çalışarak 24 saatte tamamladığı portreyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaştırmak üzere kendisini ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'a teslim etti.
Demirel, en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmek olduğunu söyledi. Zamanının büyük kısmını çizim yaparak geçirdiğini anlatan Demirel, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Bu nedenle cumhurbaşkanımızın kara kalem portesini çizmeye karar verdim. Çalışmayı 24 saatte bitirdim. Kendisine takdim etmek üzere Sayın Valimize resmi teslim ettim." dedi.
Demirel'i tebrik eden Vali Akbıyık da "Homan kardeşimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın portresini çok güzel bir şekilde kara kalem çalışmış. Biz de resmi, Cumhurbaşkanlığı makamına ulaştırmak üzere teslim aldık. Bu güzel ve anlamlı çalışmasından dolayı Homan kardeşimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kaydetti. Hakkarili Demirel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar’ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Erdoğan, Ayasofya’nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Siirt’te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Akademisyen Ceren’i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı Haber
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Haberler››Güncel››Hakkarili Demirel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:02: 17 yaşındaki İrem, aile meclisi kararıyla öldürülmüş - Haber 11:01: Hafta sonu kısıtlaması nikahları da iptal ettirdi - Haber 11:01: Vatandaşlar normalleşme sürecine alışmaya çalışıyor - Haber 11:01: Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 37 kişi gözaltına alındı - Haber 11:01: İntihar ettiği sanılan genç kızın töre cinayetine kurban gittiği belirlendi - Haber 10:47: İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması - Haber 10:22: Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı - Haber 09:33: Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı - Haberler 09:08: Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi - Haberler