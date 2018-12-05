Hakkarili Gençlerden Kuşlara Karakışta "Yemlik"

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:52



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:52

SAYİM HARMANCI - Hakkari'de Gençlik Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren bir grup gönüllü genç, olumsuz hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için pet şişelerden yaptıkları yemlikleri ağaçlara asarak örnek bir davranış sergiledi.Hakkari'de okul duvarlarını boyama, çocuklara yönelik farklı etkinlikler, yaşlıları evlerinde ziyaret gibi birçok faaliyet gerçekleştiren gönüllü gençler, olumsuz hava şartlarında sokak hayvanları ve kuşların beslenmesi konusunda da çalışma yaptı.Kış şartlarının etkili olduğu kentte "Damla Projesi" kapsamında Gençlik Merkezinde bir araya gelen gönüllüler, doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için yemlik hazırladı.Kendi imkanlarıyla malzeme temin eden öğrenciler, lehim makinesi ile bazı kısımlarını erittikleri pet şişe ve sulama kabı ile ipten yaptıkları yemliğe, yem doldurdu.Öğrenciler, hazırladıkları yemlikleri daha sonra karda farklı noktalardaki ağaçlara astı."Kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz"Damla Projesi İl Koordinatör Yardımcısı Zeynep Aydın, AA muhabirine, Damla Projesi'nin gönüllülük esaslı sosyal sorumluluk projesi olduğunu söyledi.Çalışmalarında her türlü canlıyı düşünerek hareket ettiklerini vurgulayan Aydın, "Hakkari'de kış şartları zor olduğu için hayvanlar yem bulma konusunda zorlanıyor. Biz de doğaya içinde buğday olan yemlikler koyuyoruz. Malzemeleri kendimiz temin ediyoruz. Hepimiz 3'er, 5'er lira bırakıp kendi imkanlarımızla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz." dedi.Yemlikleri, ağaçların yoğun olduğu ve kuşların yiyecek bulmakta zorlanacağı yerlere astıklarını dile getiren Aydın, bu işleri 15 kişilik grupla yaptıklarını, kurdukları üniversite topluluğu ile bu sayının artacağını söyledi.Vatandaşları sokak hayvanları konusunda duyarlı davranmaya çağıran Aydın, "Herkes evinin önüne bir kap yemek, biraz su bırakırsa çok güzel olur çünkü hayvanların bu koşullarda yem bulması çok zor. Onlara lütfen acıyalım. Bizden desteklerini esirgemeyen Gençlik Merkezimize teşekkür ederiz." diye konuştu.