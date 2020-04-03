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Hakkarili iş adamlarından örnek davranış

Hakkari'deki iş adamları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamına 400 gıda paketi ile destek verdi.

03.04.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:16
Hakkarili iş adamlarından örnek davranış
Hakkari 'deki iş adamları "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyası kapsamına 400 gıda paketi ile destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsle mücadele kapsamında başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na Hakkari'deki iş dünyası da sessiz kalmadı. Hakkarili iş adamları İsmet ölmez 200, İshak Zibek 100, İsmet Çiftçi 50, Vanlı iş adamı Ali Süer ise 50 olmak üzere toplam 400 gıda paketi ile 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdiler.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Sait Abdullahoğlu, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve SYDV ekipleri tarafından daha önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolileri dağıtıldı. SYDV Müdürü Abdullahoğlu ve bir polis memuru Türkçe bilmeyen ihtiyaç sahipleri ile Kürtçe sohbet ederek, sorun ve sıkıntılarını dinleyip gerekmedikçe evlerinden çıkılmaması uyarısında bulundular.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin evlerine Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yardımların bırakıldığını belirtti. Küresel bir sorun olan korona virüs salgınıyla mücadelede şehrin hayırseverlerinin ön saflarda yer aldığını belirten Vali Akbıyık, bu zor süreçte desteğini esirgemeyen iş adamlarına teşekkür ederek herkesi gönül seferberliği kampanyası desteğine davet etti.

Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi 300 aileye 1 ay yetecek kadar gıda ve un dağıtıldığı öğrenildi. - HAKKARİ
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Kaynak: İHA

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