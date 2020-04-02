Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hakkarili iş insanından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek

Hakkarili iş insanından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destekCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Hakkarili iş insanı Aytekin Karahanlı, 100 bin TL ile destek verdi.

02.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:59
Hakkarili iş insanından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Hakkarili iş insanı Aytekin Karahanlı, 100 bin TL ile destek verdi.
Hakkari'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren Sures A.Ş ve şirketler grubu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 7 maaşını bağışlayarak başlattığı 'Milli Dayanışma? kampanyasına 100 bin TL ile destek verdi. Bankaya giderek kampanyaya 100 bin TL bağışta bulunan Karahanlı, "Dünyamız, son yüzyılın gördüğü en tehlikeli ve küresel ölçekte ağır sonuçlar doğuran bir salgının pençesindedir. Bugün, bütün dünyanın bu salgınla baş edebilmek için her zamankinden fazla kenetlenmesi ve dayanışma içinde olması gereken bir zamandır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, küresel bir felaketin etkisini ülkemizde ekonomik açıdan hafifletebilmek amacıyla 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla bir kampanya başlatmış ve tüm yurttaşlarımızı dayanışmaya çağırmıştır. Zor durumda kalmış insanımızın ihtiyacına bir nebze derman olabilmek amacıyla, bu kampanyaya katılmayı yurttaşlık görevi olarak değerlendiriyorum. Dilerim bu küresel felaket kısa zamanda son bulur ve bütün insanlık gereken dersleri çıkararak birlik ve huzur içinde yoluna devam eder" dedi. Hakkarili iş insanından ’Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 bin TL destek

Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haberin Videosu :

Hakkarili iş insanından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Hakkarili iş insanından 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin TL destek - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye’de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Türkiye'de ilk kez bir ilçe merkezi korona nedeniyle karantinaya alındı
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Haberler
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi Haberler
Erdoğan, dar gelirli vatandaşlar için başkanlara talimat verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

18:08: Suriye'de rejim kontrolündeki bölgede Kovid-19 vaka sayısı 16'ya çıktı - Haber 18:08: Üzerinden traktör geçen kişi ağır yaralandı - Haber 18:06: Marmaris'te polisevi ve öğretmenevi, sağlıkçılara açıldı - Haber 18:06: Beyoğlu Belediyesinden maske üretimi - Haber 18:05: Rüştü Reçber'in sağlık durumu iyiye gidiyor - Haber 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber