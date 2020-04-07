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Hakkarili kadınlar cerrahi maske, tulum ve hasta önlüğü üretiyor

Hakkari Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'nde kadınlar, cerrahi maskenin yanı sıra koruyucu tulum ve hasta önlüğü üretimi yapıyor.

07.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:20
Hakkarili kadınlar cerrahi maske, tulum ve hasta önlüğü üretiyor
Hakkari Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki Eğitim Merkezi'nde kadınlar, cerrahi maskenin yanı sıra koruyucu tulum ve hasta önlüğü üretimi yapıyor.
Merzan Mahallesi'ndeki eğitim merkezinde çırak öğrenci olarak eğitim gören yaklaşık 30 kadın, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların ihtiyacının karşılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Merkezi ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, cerrahi maske, tulum ve hasta önlüğü üretilen atölyeleri gezdi.
Çalışmalarla ilgili bilgi alan Akbıyık, kentin maske ihtiyacını buradan karşılayabileceklerini bildirdi.
Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş, günde 10 bin maske ve bin tulum üretmeyi planladıklarını söyledi.
Hakkari'nin maske ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencilerin çalışmaya başladığını belirten Karataş, "30 öğrencimiz çalışıyor. Günlük 10 bine yakın maske ve bin tulum üretmeyi planlıyoruz. Hakkari'nin her türlü sağlık ihtiyacını karşılamak için hazırız. Bununla ilgili her türlü alt yapımız mevcut. Hakkari'yi inşallah maskesiz bırakmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Hakkari, Güncel
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