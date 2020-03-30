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Hakkarili kadınlar cerrahi maske üretiyor

Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında artan ihtiyacın karşılanması amacıyla cerrahi maske üretimine başladı.

30.03.2020 14:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:52
Hakkarili kadınlar cerrahi maske üretiyor
Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında artan ihtiyacın karşılanması amacıyla cerrahi maske üretimine başladı.
Meslek edindirme kurslarıyla birçok kişinin iş sahibi olmasının sağlandığı merkezde çırak öğrenci olarak eğitim gören 20 kadın, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumların maske talebi üzerine harekete geçti.
Kadınlar, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle temin edilen kumaşlardan günde yaklaşık 5 bin cerrahi maske üretmeyi hedefliyor.
TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş , gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu salgının ülkede de yayılmasının ardından maske ihtiyacının arttığını söyledi.
Bu sürece katkı sunmak için çalıştıklarını belirten Karataş, "İlimizde Sağlık Müdürlüğünün, hastanenin ve diğer kurumların maske ihtiyacını karşılamak için çalışmayı başlattık. Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile kumaşımızı almaya başladık ve öğrencilerimizi iş başına çağırdık." dedi.
Merkezde faaliyet gösteren kadınların çırak öğrenci vasfıyla çalıştığını anlatan Karataş şunları kaydetti:
"Burada hem öğreniyorlar hem de aile ekonomilerine katkı sunuyorlar. Günlük 5 bin civarında üretmeyi hedefliyoruz. Bir makine var onu aldıktan sonra üretimimizi 30 bine çıkarmayı düşünüyoruz. Civar illerden de talep gelmeye başladı. Bunları karşılamak istiyoruz. 3 katlı cerrahi maske yapıyoruz. İnsanların sağlığı en önemli konu bizim için."
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Kaynak: AA

Etiketler: Karataş, Hakkari, Güncel
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