Hakkarili Milli Sporcu Gözünü Zirveye Dikti

SAYİM HARMANCI - Türkiye
şampiyonluğunun yanı sıra Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü bulunan Hakkarili milli muay thai sporcusu Gizem Nur Tatlı, Uluslararası Antalya
Açık Kupası'nda altın madalya kazanmak istiyor.
Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Muay Thai Hakkari İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Ünal Aşık tarafından geçen yıl yeteneği keşfedildikten sonra bu sporu yapmaya başlayan 11 yaşındaki Gizem Nur, bir yıl içinde önemli başarılara imza attı. Mersin
'de 22-25 Mayıs'ta Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda birincilik, 10-17 Temmuz'da Çanakkale
ve 15 Temmuz Destanı Şehitleri Çocuklar Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik ve 2-10 Ağustos'ta Tayland
'ın başkenti Bangkok
'ta gerçekleştirilen Dünya Çocuklar ve Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü elde eden Gizem Nur, daha büyük başarılara imza atmak için çalışmalarını azimle sürdürüyor.
Antrenmanlarını milli antrenör Aşık'ın gözetiminde Hakkari Spor Salonu'nda yapan Gizem Nur Tatlı, 14-18 Kasım'da düzenlenecek Uluslararası Antalya Açık Kupası'nda altın madalyayı hedefliyor.
Bu kupada en iyi başarıyı alarak Dünya Şampiyonası'na katılmayı amaçlayan Gizem Nur, dünya şampiyonu olup Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçlıyor.
Gizem Nur Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi olduğunu söyledi.
Antrenörü Aşık'ın sayesinde bu sporla tanıştığını ve uzak doğu sporlarına ilgi duyduğunu belirten milli sporcu, "O beni gördü ve çağırdı, öyle başladım bu spora. Spor salonunda çalışmalar yaptık. Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Şu anda da hedefim Avrupa
Kupası'na gidip birinci olmak." dedi.
Altın madalyayı alarak Hakkari'ye getirmek istediğini vurgulayan Gizem Nur Tatlı, "Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. Antrenmanlarım çok güzel geçiyor. İnşallah Antalya'dan bir şampiyonluk çıkararak döneceğiz. Dünya şampiyonluğunu Hakkari'ye getirmek istiyorum. Devletimiz bize her imkanı sunuyor. Biz de başarı getireceğiz. Desteklerinden dolayı özel harekat müdürümüze, il emniyet müdürümüze ve federasyon başkanımıza teşekkür ederim." diye konuştu.
Antrenörü Ünal Aşık ise sporun birleştirici gücünü Hakkari'de zirveye taşıyacaklarını, kendilerine olan güveni boşa çıkarmayacaklarını dile getirdi.
Polisle halkın kaynaşmasından doğan başarılara hep birlikte şahit olduklarının altını çizen Aşık, "İnşallah her şey daha güzel olacak. Gizem Nur, Hakkari'nin incisi, pırlantası oldu. O, Hakkari'yi dünyaya tanıttı. Tanıtmaya da devam edecek. Amacımız bu başarılara daha büyüklerini eklemektir." ifadelerini kullandı.
Antalya
11 Kasım 2018 Pazar 11:05