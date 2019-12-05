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Hakkarili minikler rehabilitasyon merkezini ziyaret etti

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Başıboş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, değişik okullardan ziyaretçi akınına uğruyor.

05.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:43Hakkarili minikler rehabilitasyon merkezini ziyaret etti
Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Başıboş Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, değişik okullardan ziyaretçi akınına uğruyor.

Berfin Anaokulu öğrencileri de öğretmenleriyle birlikte Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Rehabilitasyon merkezi çalışmaları hakkında minik öğrenicilere bilgi veren Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, öğrencilere hayvan sevgisi ve yaptıkları faaliyetler hakkında detaylı bilgiler verdi.

Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar da, rehabilitasyon merkezine günde ortalama 20 vakanın geldiğini ve aynı zamanda rutin beslenme çalışmaları, aşılama ve sağlık hizmetlerini verdiklerini söyledi.

Belediye Başkanı Yardımcısı Hamit Zibek ise, kurumda böyle bir birimin olmasının Hakkari için bir şans olduğunu ifade ederek, "Buradaki ekibimiz iyi bir hizmet yürütmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız; yaralı, hasta ve güçten düşmüş başıboş sokak hayvanlarını belediyemize bildirsinler" dedi.

Burada tedavi gören yaralı hayvanları ziyaret eden öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Minikler, rehabilitasyon merkezi kapısında hatıra fotoğrafı çektikten sonra ayrıldılar. - HAKKARİ

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Kaynak: İHA

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