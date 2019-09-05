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Hakkarili muhtarın bayrak sevgisi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyit Tahir Öztepe, köydeki evinin yanındaki tepeye diktiği direkte 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor.

05.09.2019 17:17
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Seyit Tahir Öztepe, köydeki evinin yanındaki tepeye diktiği direkte 35 yıldır Türk bayrağını dalgalandırıyor.
İlçeye 17 kilometre mesafedeki Suüstü köyünde yaşayan eski muhtar Öztepe, 1984 yılında evinin yanında bulunan ve köyün her noktasından görülen tepenin zirvesine diktiği direkte Türk bayrağını dalgalandırdı.
Öztepe, yaptığı açıklamada, bayrak sevgisinin tarifsiz olduğunu söyledi.
"Bu sevgi asla yok olmaz. Vatanın bayrağı olduğu için hepimiz seviyoruz. Canımızdan da çok seviyoruz." diyen Öztepe, "Bayrak benim değil Türkiye Cumhuriyeti devletinin bayrağıdır, hepimizdir, ortak paydamızdır. Kürdündür, Türkündür, Lazındır, Çerkezindir. Bu topraklarda yaşayan herkesin bayrağıdır." ifadesini kullandı.
Geçmiş yıllarda terör örgütü PKK ve yandaşlar tarafından tehdit edildiğini anımsatan Öztepe, "Ben ölürsem de bu bayrak çocuklarıma eser kalacak. Onlar da gözü gibi bakıyor. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi 'bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.'" dedi.
Hakkarili muhtarın bayrak sevgisi

Yüksekova, Hakkari, 1984, Güncel

Kaynak: AA

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