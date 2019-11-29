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Hakkarili öğrenciler hayallerindeki enstrümanlara kavuştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tahta, plastik kova ve odunlardan yaptıkları müzik aletleriyle yeteneklerini sergilemeye çalışan 6 öğrenci hayallerindeki gerçek enstrümanlara ulaştı.

29.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:34Hakkarili öğrenciler hayallerindeki enstrümanlara kavuştu
'nin ilçesinde tahta, plastik kova ve odunlardan yaptıkları müzik aletleriyle yeteneklerini sergilemeye çalışan 6 öğrenci hayallerindeki gerçek enstrümanlara ulaştı.
beldesindeki Güvenli Ortaokulunda eğitim gören 7. sınıf öğrencileri Bulut Altekin, Uygar Safalı, Cesur Aslan, Cevdet Baran, Enes Cindal, Eşref Ölmez'in müzikle ilgili hayallerini gerçekleştirmek için kurduğu grup için sosyal medyada kampanya başlatıldı.
Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Ceylan Açat'ın başlattığı kampanya kapsamında gitar, davul, org, ney, kaval, darbuka, bağlama, def zilli, def flüt, nota sehpası ve mikrofon temin edildi.
Enstrümanlar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'nın okulu ziyareti sırasında öğrencilere teslim edildi.
Bir süre öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Doğramacı, hayallerindeki enstrümanlara kavuşan öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.
Öğrencilerden Uygar Safalı, daha önce müzik hayallerini kasa, kova, çivi, plastik ve tahtadan yapılan enstrümanlarla gerçekleştirdiklerini anlattı.
Gerçek enstrümanlara kavuştukları için mutlu olduklarını belirten Safalı, "İlk defa elime gitar aldım. Çok ama çok mutluyum. Artık müziğimizi bu enstrümanlarla yapabileceğiz." dedi.

Yüksekova, Esendere, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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