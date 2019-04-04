Hakkarili Öğrenciler Muğla'yı Gezecek

Hakkari
'de, İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 40 öğrenci, 3 günlük gezi için Muğla
'ya gönderildi.
Vali İdris Akbıyık, Valilik önünde bir araya gelen öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti. Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, projenin öğrencilere güzel deneyimler kazandırdığını söyledi.
Hakkari'de 2018-2019 eğitim öğretim yılında 250 öğrenciyi bu kapsamda çeşitli illere gönderdiklerini belirten Akbıyık, şunları dile getirdi:
"Bir önceki dönem binin üzerinde öğrenci gitti. İnşallah bütün çocuklarımız Türkiye
'nin her yerini görsünler, tarihi, turistik, kültürel zenginliklerini görsünler. İstanbul
'u da Muğla'yı da Ankara
'yı da... Bu gezi şüphesiz onların gelişimine, ileride eğitimine katkı sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza, eşi Emine Hanım'a ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize hayırlı yolculuklar diliyoruz."
İl merkezi ve Yüksekova
ilçesinden 20'şer olmak üzere 40 kişilik öğrenci grubu, Vali Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür
ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından Muğla'ya gitmek üzere Van
'a uğurlandı.
Hakkari, Muğla, Güncel
Kaynak: AA