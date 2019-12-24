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Hakkarili şehit askerlerin isimleri Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaşatılacak

Terör örgütü PKK ile mücadelede çeşitli tarihlerde şehit olan Hakkarili 3 askerin ismi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaşatılacak.

24.12.2019 18:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:20 Hakkarili şehit askerlerin isimleri Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaşatılacak
Terör örgütü PKK ile mücadelede çeşitli tarihlerde şehit olan Hakkarili 3 askerin ismi Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde yaşatılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında üstün yetenekli öğrencilere geleceğin teknolojisinin öğretilmesi için Gençlik Merkezinde kurulan Deneyap Teknoloji Atölyesi'ndeki 3 bölüme, Şehit Teğmen Abdulselam Özatak, Şehit Jandarma Er Halit Tatlı ve Şehit Jandarma Komando Er Ramazan Avcı'nın adı verildi.
Bu vesileyle atölyede düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun şehit ailelerine gönderdiği mektup okundu.
Burada konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, bu topraklar uğruna çok şehit verdiklerini söyledi.
Bu topraklarda ve vatanda yaşamanın bedelleri olduğunu ve millet olarak bu bedeli ödemekte zerre kadar imtina etmediklerini belirten Akbıyık, şöyle dedi:
"Bütün insanlarımız, vatandaşlarımız toprak, vatan, din, devlet için ölmeye, şehit olmaya hazırdır. Ülkemiz son yıllarda teknoloji alanında birçok başarıya imza atıyor. Bu teknolojiyi daha ileriye taşıyabilmek için yetişmiş insan gücüne ihtiyaç var. Çocuklarımızın proje fikrinin gelişmesi, teknoloji, ARGE ve yeniliğe yönelik fikirlerinin gelişmesi için deneyap atölyeleri çok önemlidir."
Konuşmalardan sonra Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Bakan Varank ile Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği mektupları şehit ailelerine takdim etti.
Programa İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Savaş Şimşek, kurum amirleri, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Er ve şehit yakınları da katıldı.

PKK, Güncel

Kaynak: AA

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