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Hakkarili sporcular Bitlis'ten 14 madalyayla döndü

Yüksekova Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmasında 14 madalya kazandı.

04.02.2020 15:42 | Son Güncelleme: 04.02.2020 15:42Hakkarili sporcular Bitlis'ten 14 madalyayla döndü
Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, Türkiye Kayak Federasyonu tarafından 'te düzenlenen Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışmasında 14 madalya kazandı.
Gençlik ve İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesinde düzenlenen organizasyonda Yüksekova Kayaklı Koşu Takımı sporcuları, önemli başarılar elde etti.
20 ilden 250 sporcunun katıldığı yarışlarda Yüksekovalı sporcular, 3 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.
Bitlis'ten dönen sporcular, kayak antrenörleri Şefik Yaşar ve Kenan Ören ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'ı ziyaret etti.
Yıldırım, sporcu ve antrenörleri tebrik ederek, başarılarının devam etmesini diledi.

Türkiye Kayak Federasyonu, Yüksekova, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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