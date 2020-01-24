Hakkarililer KADES hakkında bilgilendirildi

Hakkari Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması hakkında bilgilendirdi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, KADES'in kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına kullanıcılara sunulan resmi bir uygulama olduğu belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve acil durumlarda ilk akla gelecek acil müdahale uygulaması olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"KADES uygulaması, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiştir. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar. "

Açıklamada, akıllı telefon kullanıcısı bir kadının, Google Play Store ve Apple Store uygulamasından indireceği "Kadın Destek Uygulaması"nı, kimlik numarasını girip, Emniyet Genel Müdürlüğü sunucularından gelen aktivasyon koduyla aktif hale getirebileceği vurgulandı.

Açıklamada, "Uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 112 Acil Çağrı Merkezine ulaşarak, yardım çağrısının yapıldığı olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilerek olaya müdahalesi sağlanacaktır. KADES uygulaması için en yakın Polis Merkezi Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, 155 veya 112 arandığında gerekli kolaylık sağlanacaktır." denildi.

Kaynak: AA