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Hakkı amca koronanın hakkından geldi

Bursa'da korona virüsle mücadelede bir güzel haber de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nden geldi.

10.04.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:56
Bursa 'da korona virüsle mücadelede bir güzel haber de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nden geldi.
Mustafakemalpaşa'da korona virüs şüphesiyle ilk olarak tedaviye alınan hastalardan birisi olan Hakkı Gürkaş'tan sevindiren haber geldi. İlçede covid 19 şüphesi ile bir süredir tedavi gören Ovaazatlı Mahallesi sakinlerinden Hakkı Gürkaş hastalığı yendi. Alkışlarla hastaneden taburcu olan Gürkaş'ın hastane çıkış anları özellikle ilçede büyük sevinç yaşattı
(Hakan Göçmez/İHA) Hakkı amca koronanın hakkından geldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel
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