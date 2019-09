Hakkı Öcal'dan lise öğrencilerine: Siz 'kralı kral yapan insan' olun

İSTANBUL, (DHA) ' İBN Haldun Üniversitesi'nde lise öğrencileri için düzenlen 'Sosyal Bilimler Lise Yaz Okulu'nun sertifika töreninde konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Öcal, lise öğrencilerine önerilerde bulundu. 'Ülkemizin her türlü bilime ihtiyacı var. Sizin gibi genç insanların bilime merak sarmasını istiyoruz' diyen Öcal, 'Fakültelerde öğretmen, profesör olun. Orada kalın ve çocuklar yetiştirin. İlim adamı olmak ile o mesleği icra etmek arasında ciddi bir fark vardır. Bir 'kral' var, bir de 'kralı kral yapan insanlar' var? dedi.

Lise öğrencileri için doğru bölüm ve doğru üniversite tercihi yapmak önem taşıyor. Pek çok üniversite, üniversitedeki öğrenci hayatı, bölümler ve iş alanları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olması için lise öğrencilerini, lise yaz okulu ile okula davet ediyor. Bu yaz, 2-6 Eylül arasında lise öğrencilerini ağırlayan İbn Haldun Üniversitesi'nde öğrencilere yaklaşık 25 farklı bölüm hakkında bilgi verildi. 25 farklı ilden 35 lise öğrencisine ev sahipliği yapan 'Sosyal Bilimler Lise Yaz Okulu'nda öğrenciler hem ders gördü hem de kurumları ziyaret ederek iş hayatını yerinde tanıma imkanına sahip oldu.

5 günün ardından gerçekleşen sertifika töreninde konuşan Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Öcal, 'Ülkemizin her türlü bilime ihtiyacı var. Sizin gibi genç insanların bilime merak sarmasını istiyoruz. Mesela iletişim okumak istiyorsanız, sonuna kadar okuyun. Bırakın yayın kuruluşlarında başka insanlar çalışsın. Siz bilişimin akademisyeni, bilimini üreten insanlar olun. Orada kalın ve çocuklar yetiştirin. İlim adamı olmak ile o mesleği icra etmek arasında ciddi bir fark vardır. Bir 'kral' var, bir de 'kralı kral yapan insanlar' var? dedi.

SOSYAL BİLİMLERİ ANLATTILAR

Lise öğrencileri için yapılan yaz okulunun okulun eğitim ve öğretime başladığı ilk yıldan beri düzenlendiğini kaydeden İbn Haldun Üniversitesi Kurumsal İletişim ve Tanıtım Daire Başkanlığından Metin Ömer Biseli, 'Bu sene yaptığımız yaz okulunu 'Sosyal Bilimler Lise Yaz Okulu' olarak adlandırdık çünkü öğrencilere sosyal bilimlerden mezun olduklarında neler yapabileceklerini anlatmak, sosyal bilimlerin hangi bölümleri kapsadığını göstermek istedik. 25 farklı ilden 9 ila 12'nci sınıf arasındaki 35 lise öğrencisi katıldı. 12 farklı bölümden yaklaşık 25 tane ders aldılar. Derslerin ardından çeşitli etkinlik ve geziler düzenlendi? diye konuştu.

5 gün boyunca kurumlara geziler yapıldığını belirten Biseli, 'Öğrencileri, Demirören Medya Grubu başta olmak üzere farklı kuruluşlara götürdük. Örneğin medya iletişim bölümünden mezun olan bir öğrencinin karşısına çıkacak durumları görmelerini istedik. Öğrenciler çok memnun kaldı' dedi.

'Öğrenciler meslek tercihi yaparken biraz daha araştırmalı' diyen Biseli, 'Türkiye'de 'doktor, mühendis olmak diğer mesleklerden daha iyidir' şeklinde bir düşünce var. Bu algı günümüzde insanların kendini tanımasıyla yıkılıyor? ifadelerini kullandı.

'MEDYA VE İLETİŞİM HİÇ AKLIMDA YOKTU'

Bu sene lise 11'inci sınıfa başlayacak olan Serra Efe, 'Bu bir hafta benim için çok eğlenceli ve faydalı geçti. Ben zaten sosyal bilimler seçmeyi düşünen bir öğrenciyim ve burada neredeyse her alanında ders gördüm. Beğendiğim derslere defterimde yıldız koydum. Bunların arasında da hukuk, psikoloji ve medya ve iletişim var. Örneğin medya ve iletişim bu zamana kadar hiç aklımda yoktu, burada oluştu. İşin hem teorik hem de pratik kısmını görmek beni bu düşünceye sevk etti' dedi.

Programa katılan bir diğer lise öğrencisi Mithat Alperen Koç ise 'Ben aslında sayısal (MF) bölümünü seçtim. İbn Haldun Üniversitesi'ni daha önce duymuştum ama detaylı olarak araştırmamıştım. Eğitimin daha sıradan olacağını düşünmüştüm ama geziler çok iyiydi. Daha önce çok kez Süleymaniye Camii'ne gittim ama gezerken veya internetten külliye hakkında bu kadar bilgiyi edinememiştim. Şirketleri gezmek de çok etkili oldu. Mesela gazetenin nasıl basıldığını öğrendik. İşin mutfağını görmüş olduk. MF seçtim ama eşit ağırlığa (TM) geçecek gibi duruyorum, daha ailemle konuşmadım' diye konuştu.



Kaynak: DHA