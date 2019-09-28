Hakkı Yalçın kimdir? Hakkı Yalçın deprem yazısı

Okul yöneticilerini hedef alarak İstanbul'da yaşanan 5.8'lik depremi ele alan yazar Hakkı Yalçın, başta MEB camiası olmak üzere pekçok kesim tarafından tepki çekti. Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini alan Hakkı Yalçın deprem yazısı sonrası Hakkı Yalçın kimdir konusu merak edildi.

HAKKI YALÇIN DEPREM YAZISI

Hakkı Yalçın'ın tepki çeken deprem yazısından bir bölüm:

"5.8 büyüklüğünde deprem oldu da panik halini gördüm.

Okullar tatil oldu, çocuklar sokaklara taştı.

Deprem ; ölümü sever, yıkmayı.

Çocuklar tatili.

Okulları boşaltmak elbette bir tedbir ama o çocuklara deprem halinde nasıl davranılması gerektiğini öğrettik mi?

Eğitim şart diyoruz da, eğitimi velilerden tuvalet kağıdı toplamak belleyen okul müdürlerinden ne bekliyoruz?

Göçük altındayken sadece çığlıklarını mı duyacağız çocukların?."

HAKKI YALÇIN TEPKİ ÇEKTİ

Hakkı Yalçın'ın deprem yazısı sonrası sosyal medyada kendinse eleştirileri yönetildi ve "Hakkı Yalçın özür dile" ifadeleri kullanıldı. "Özürdilehakkıyalçın" başlığı ile paylaşım yapan yapan MEB Genel Müdürü Hamza Aydoğdu "Kalpleri okula tutunan okul yöneticilerimizi tuvalet kağıdı toplayıcısı olarak gören zihniyet" derhal özür dilemeli. Okul yöneticileri kimsenin şamar oğlanı değildir" ifadelerini kullandı.

HAKKI YALÇIN KİMDİR?

Hakkı Yalçın 1958 yılında Erzincan'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren şiir yazmaya başlayan Yalçın, daha ilkokul yıllarında "Şair Hakkı" olarak ünlendi. Edebiyata olan düşkünlüğü ve aşkı tarif etmesiyle her geçen yıl Hakkı Yalçın için şarkı sözü yazarlığına adım atmasını hızlandırdı. 700 civarında şarkısı okunan ve yapmış olduğu her şarkı hit olan Hakkı Yalçın'ın bazı şarkıları şunlardır. Daha Yokluğununun İlk Akşamında (Cengiz Kurtoğlu) Jest Oldu (Mustafa Sandal), Yıkılmadım Ayaktayım, Taşralı (Mahsun Kırmızıgül), Elveda İstanbul (Yılmaz Morgül), Dönüşüm Muhteşem Olacak (Kadir Tapucu), Duman Gözlüm, Tabir-i Caizse, Aramazsan Arama,Üşüyorum (Gökhan Özen), Bir inat uğruna (Ebru Gündeş), Kapına Gül Bıraktım (Sinan Özen). Bunlardan özellikle Mustafa Sandal'a verdiği Jest Oldu şarkısısının sözleri ve sözlerin besteyle uyumu, Türk Sanat Musikiseverlerinin de halen büyük beğenisini toplamaktadır...

Hakkı Yalçın şarkı sözü yazarlığının yanı sıra gazetecilik yapmaktadır. Yaklaşık 13 yıldır Takvim gazetesinin baş yazarıdır. Ayrıca son yıllarda Fenerbahçeli taraftarlar tarafından da yeni bir İslam Çupi olarak anılmaya başladı. Hakkı Yalçın'ı yakından tanıyanlar onun müthiş karakterini ön plana çıkarır.

Hakkı Yalçın ayrıca İçimde Sakladığım Şehir ve Yürek Ağlar Gözden Önce adlı 2 kitabı bulunmaktadır.

Hakkı Yalçın evli ve bir çocuk babasıdır.