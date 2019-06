"Hakkımı helal etmem" dediği eşinin itirafçı olmasını engellemiş

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında dava açılan eski hakimin, eski savcı olan eşine cezaevinde tutukluyken itirafçı olmasını engellemek için telkinlerde bulunduğu belirlendi.

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde meslekten ihraç edilen hakim A.Ö. ve savcı eşi Ö.F.Ö'nün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanmaları sürüyor.

Sanıkların dava dosyasında yer alan cezaevi görüşmelerinden, A.Ö'nün, darbe girişiminin ardından tutuklanan ve bir süre önce tahliye edilen eşini Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret ettiği, çiftin etkin pişmanlıktan yararlanarak cezaevinden çıkan sanık hakkında konuştuğu ve A.Ö'nün "İyi yapmış." diyen eşini uyardığı ortaya çıktı.

Sanıklar arasında geçen diyalog şöyle:

- A.Ö: Mal varlıklarındaki tedbir kalkmış yani bizimki daha kalkmamış, bakacağız işte yani arabadaki falan şeyler, bankada biraz şeyler vardı, onlara bakacağız.

- Ö.F.Ö: Tamam.

- A.Ö: İnşallah bizimkiler kalkmıştır.

- Ö.F.Ö: Benim dosyam Ankara'ya gitmiş, uzatma kararı gelmiş.

- A.Ö: Hı!

- Ö.F.Ö: Dosya numarası 16695, uzatma kararı gelmiş. Baktım Ş. yok.

A.Ö: Niye, biliyor musun?

- Ö.F.Ö: Tahliye mi olmuş?

- A.Ö: Evet.

- Ö.F.Ö: Hayırlı olsun.

- A.Ö: Geçen Gülcan söyledi. Ben de 'Hayırdır' falan dedim. Dedi ki 'Adliyede konuşulan etkin pişmanlıktan yararlanmak istemiş.' Neyse Nadide'yi aradım, sordum, dedim 'Nasıl tahliye olmuş?' Hani dedim, 'Biz de uğraşalım, şey yapalım.' dedim, ona göre, şöyleymiş, böyleymiş. Neyse tekrar şeyi aradım. Gülcan dedi ki 'Öyle bir şey yok.' dedi, herkes biliyor. Etkin pişmanlıktan yararlanmış, bayağı isim vermiş, 11 kişinin ismini vermiş. Ona göre tahliye olmuş.

- Ö.F.Ö: İyi yapmış, biliyorsa söylemiş.

- A.Ö: Niye öyle diyorsun, hakkımı helal etmem.

- Ö.F.Ö: Devlete yani ortam için olan her şeye.

- A.Ö: Beni korkutma, tamam mı canım? Dik duracaksın.

Flaş bellekten askerlere ait fişleme listesi çıktı

Öte yandan, sanıkların adreslerindeki aramada ele geçirilen flaş bellekte yapılan incelemede bir dosya içinde bazı askeri personelin fotoğrafları, kimlik bilgileri, iş ve özel hayatlarına dair tespitlerin yer aldığı belirlendi.

Ayrıca, askerlerin isimlerinin karşısına, "Lojmanı otel gibi kullanıyormuş", "Bilgisayarı iyi bildiği söylenir, dışarıda bağlantıları var", "Bırakıp gitmek için ortam hazırladığını düşünüyorum", "Bir an önce meslekten ayrılıp para kazanma isteğinde", "Her şeyi ile para kazanma isteği var", "Parasal konularda yaklaşılabilir", "Kadınlara dayanamaz, bu yönden de yaklaşılabilir" ifadelerinin yer aldığı notlar yazıldığı ve bazılarında "Araştır!!" notunun olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA