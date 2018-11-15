Hakkında 15 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Kaçak, Yol Kontrolünde Sahte Kimlikle Yakalandı

Antalya
'nın Aksu
ilçesinde uygulama noktasında yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, aralarında adam öldürme, örgüt kurma gibi suçların da bulunduğu 12 suçtan aranan şahıs sahte kimlikle yakalandı
Edinilen bilgiye göre 12 Kasım günü saat 20.15 sıralarında Aksu ilçesi Soğucaksu Mahallesinde bulunan uygulama noktasında polis tarafından yapılan "Asayiş Kimlik Kontrolü ve Yol Uygulaması" yapıldı. Uygulama sırasında durdurulan yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan T.K. isimli kişinin ibraz ettiği sürücü belgesinin sahte olduğunun anlaşılması üzerine şahsın kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı. Şahıs gerçek isminin Y.K. olduğunu hakkında aranma kaydının bulunduğunu bildiği için başkası adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesi kullandığını itiraf etti.
Y.K. hakkında yapılan incelemede, "Basit Yaralama", "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma", "Mala Zarar Verme", "İş ve Çalışma Hürriyetini İhlali", Kasten Öldürme", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Hakaret" suçlarından (12) ayrı Yakalama Emri bulunduğu ve (15 Yıl) kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Y.K. hakkında ayrıca "Resmi Belgede Sahtecilik-Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması" suçlarından işlem yapılarak sevk edildiği mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
15 Kasım 2018 Perşembe 11:45