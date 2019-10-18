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Hakkında 21 yıl hapis cezası olan kişi yakalandı

Keşan ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, hakkında 21 yıl 18 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

18.10.2019 18:14Hakkında 21 yıl hapis cezası olan kişi yakalandı
Keşan ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde, hakkında 21 yıl 18 ay 7 gün hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hurdacılara yönelik denetimlerinde kendisini Okan Ç. olarak tanıtan kişinin A.K. olduğunu tespit etti.
Hakkında çeşitli suçlardan 21 yıl 18 ay 7 gün hapis ile 7 bin 100 lira adli para cezası bulunan A.K., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Bu arada A.K. hakkında, "Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan" suçundan da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Polis, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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