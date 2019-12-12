Haberler » 3. Sayfa » Hakkında 26 yıl hapis cezası vardı - Haberler

Hakkında 26 yıl hapis cezası vardı

Kars'ta hakkında 2 suçtan toplam 26 yıl 107 gün hapis cezası olan firari mahkum Gürcistan'a kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı.

12.12.2019 17:20 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:25Hakkında 26 yıl hapis cezası vardı
'ta hakkında 2 suçtan toplam 26 yıl 107 gün hapis cezası olan firari mahkum 'a kaçmak üzereyken polisin operasyonuyla yakalandı.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçu kapsamında 2 dosyadan 26 yıl 107 gün hapis cezası bulunan, C.Ö. isimli mahkum, Kars Açık Cezaevi'nden tedavi olmak için geldiği Kars Harakani Devlet Hastanesi'nden kaçtı.

Hastaneden firar eden C.Ö.'nün Gürcistan'a kaçacağı bilgisini alan Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar neticesinde Halitpaşa Caddesi üzerinde yaptığı operasyonla C.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

Gürcistan'a kaçma hayalleri kuran ancak polisin titiz çalışmasıyla yakalanan C.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye ardından Adliye'ye sevk edildi. C.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARS

Gürcistan, Kars, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:46 Türkiye, büyüme hızı en fazla düşen G20 ülkeleri içinde ilk 3'te - Haberler
18:46 AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride - Haberler
18:42 Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin - Haberler
18:34 Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Haberler
18:34 Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Haberler
17:28 Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım - Haberler
17:20 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi - Haberler
17:16 YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasını iptal etti - Haberler
16:16 İspanya'da toplu cinsel istismar görüntülerini yayınlayan kişiye 18 ay hapis cezası - Haberler
12.12.2019 18:52:31