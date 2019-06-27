27.06.2019 13:02
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Hakkında 57 adet arama kaydı bulunan şahıs Kepez'de yakalandı

Hakkında 57 adet arama kaydı bulunan şahıs Kepez

"Kasten Öldürme", "Kapkaç" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından 57 adet aranma kaydı ve toplamda 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. Kepez'de yakalandı.

"Kasten Öldürme", "Kapkaç" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından 57 adet aranma kaydı ve toplamda 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. Kepez 'de yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda hakkında "Kasten Öldürme", "Kapkaç" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından 57 adet aranma kaydı ve toplamda 20 yıl 8 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G. isimli şahıs Kepez'de yakalandı. G.G. 21 Haziran günü emniyet birimleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesindeki ikametinde yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca işlemlerinin tamamlanmasına müteakip şüpheli G.G. isimli şahıs Antalya Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. - ANTALYA
Kaynak: İHA
hırsızlık , öldü , kapkaç , kepez , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:29 HDP'li belediye meclis üyesi ve ailesi gözaltına alındı
14:28 Sigara kaçakçılığından 3 kişiye adli kontrol
14:28 Akçakoca'da meydana gelen pat pat kazasında 6 kişi yaralandı
14:26 Şüpheliden ilginç isyan, "4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı"
14:23 Motosikletle otomobil çarpıştı: 1 yaralı
14:23 Diyarbakır'da avukatın öldürüldüğü anın görüntüleri ortaya çıktı
14:20 Aydın'da milyonluk dolandırıcılık iddiası