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Hakkında 6 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 6 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.

26.08.2019 19:02 Hakkında 6 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 6 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüphelinin saklandığı adresi tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen jandarma, 5607 sayılı kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, hükümlü veya tutuklunun kaçması, dolandırıcılık ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından kaydı olan Yunus Ö.'yü gözaltına aldı.


Gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - GAZİANTEP


Gaziantep, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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