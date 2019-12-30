Haberler » 3. Sayfa » Hakkında arama kararı bulunan kadın, polisi görünce çatıya çıktı - Haberler

Hakkında arama kararı bulunan kadın, polisi görünce çatıya çıktı

Antalya'da hakkında arama kararı bulunan kadın, polisin kendisini yakalayacağını anlayınca oturduğu apartmanın çatısına çıktı.

30.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:31 Hakkında arama kararı bulunan kadın, polisi görünce çatıya çıktı
'da hakkında arama kararı bulunan kadın, polisin kendisini yakalayacağını anlayınca oturduğu apartmanın çatısına çıktı. Polisin ve yakınlarının "sadece ifaden alınacak" sözü sonrası kendisini izleyen mahalleliye seslenen kadın, "Herkesin önünde yemin ettiler. Akşama evde olacağım. Şahitsiniz" dedikten sonra eyleminden vazgeçti.

Olay, dün akşam 18.00 sıralarında ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 4858 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında arama kararı bulunan Dilek G. (35), sokağa gelen polis ekiplerinin kendisini yakalayacağını anlayınca oturduğu evin çatı kısmına çıktı. Dilek G. yanına kimseyi yaklaştırmazken, polis ekipleri bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri talep etti. Çatıda polis ve yakınlarının ikna çabasına aldırış etmeyen kadın, eline ne geçtiyse aşağıya fırlattı, apartmanın çevresine yaklaşan ev sakinlerine ve vatandaşlara tepki gösterdi.

"Şahitsiniz"

Yaklaşık bir saat boyunca çatıda kalan Dilek G., polis ve yakınlarının "sadece ifaden alınacak" sözüyle yumuşadı. Kendisini izleyen mahalleliye çatıdan seslenen kadın, "Herkesin önünde yemin ettiler. Şahit olun. Akşam evde olacağım. Eğer olmazsam, artık size kalmış bir şey. Aşağı iniyorum" dedikten sonra eyleminden vazgeçti. Çevredeki vatandaşlar da bu anları cep telefonuyla çekerek sosyal medyadan canlı yayınladı.

Ekipler ve yakınları tarafından aşağıya indirilen Dilek G., polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Antalya, Kepez, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:48   Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'dan FETÖ ve diğer soruşturmalara ilişkin önemli açıklamalar - Haberler
12:46   Ayakkabı tabanına gizlenen uyuşturucuyu "Çiko" buldu - Haberler
12:45   Kâbe Baskını: 1979'da Suudi Arabistan'ın tarihini değiştiren Mekke'deki eylem - Haberler
12:45   Selim'de kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Haberler
12:41   ABD, terör saldırısının ardından Eş-Şebab'ı vurdu - Haberler
12:27   Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada - Haberler
12:15   Alparslan Kuytul, mesaj yayınlayarak bazı siyasetçilere teşekkür etti - Haberler
12:12   Denizli'de bir apartmanda doğalgaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi 4 kişi yaralandı - Haberler
12:09   70 yaşındaki nine, eksi 10 derecede yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
11:54   Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı - Haberler
30.12.2019 13:04:26