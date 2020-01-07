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Hakkında hapis cezası bulunan kişi elbise dolabında yakalandı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gizlendiği elbise dolabında yakalandı.

07.01.2020 22:02 | Son Güncelleme: 07.01.2020 22:02 Hakkında hapis cezası bulunan kişi elbise dolabında yakalandı

'da düzenlenen operasyonda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi gizlendiği elbise dolabında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayalık Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada şüpheli M.S, gizlendiği elbise dolabında bulundu.

Zanlının hırsızlık suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan ekiplerce, resmi evrakta dolandırıcılık suçundan aranan M.A. da Karapınar Mahallesi'nde bir evde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA

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