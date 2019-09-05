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Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şahıs yakalanarak tutuklandı.

05.09.2019 17:40 Hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Samsun'da hakkında hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şahıs yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, bilişim sistemleri ve banka yoluyla dolandırıcılık suçlarından hakkında 7 yıl 31 ay hapis cezası bulunan ve ayrıca Bafra Yarıaçık Cezaevi'nden firari olarak arandığı ileri sürülen O.E. (39), Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.E., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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