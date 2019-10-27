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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Fatih'te, hakkında 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

27.10.2019 17:04Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Fatih'te, hakkında 17 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, 20 Ekim'de Karagümrük Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde kimlik bulunmayan kişi kendisini Kaan A. olarak tanıttı. Bekçiler, yaptığı sorgulamanın ardından bu kişinin, bir suç örgütü elebaşının firari hükümlü oğlu Nuri E. (37) olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan Nuri E'nin, yağma, yaralama, gasp ve sahtecilik suçlarından aranması ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 5 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Nuri E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bora Füzesi, Güncel

Kaynak: AA

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