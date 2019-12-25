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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Adıyaman'da, hakkında 11 ayrı "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

25.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 21:45
'da, hakkında 11 ayrı "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 ayrı "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan Abdullah P'nin kent merkezine geldiği ihbarını aldı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü, eski Kahta Caddesi üzerinde yaya olarak yürüdüğü esnada gözaltına aldı.
Hükümlü, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada hükümlünün yağma, evden ve iş yerinden hırsızlık, kapkaç ve toplamda 11 ayrı hırsızlık suçunun bulunduğu öğrenildi.
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Kaynak: AA


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