Hakkında Soruşturma Açılan Mansur Yavaş'ın Avukatından İlk Açıklama Geldi

İYİ Parti ve CHP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında "müstehcen görüntü bulundurmak" ve "suçu yetkiliye bildirmemek" suçlamasıyla soruşturma açıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yavaş'ın avukatı Bülent Yücetürk ""Anketlerde önde gözüken bir aday için abuk sabuk suçlamalar yapıyorlar. Bilgisayar Yavaş'a ait değil" dedi.

Mansur Yavaş'ın avukatı Bülent Yücetürk, soruşturmaya ilişkin Halk TV'ye konuştu.Yücetürk'ün açıklamalarından başlıklar şöyle:

"KESGİN'İN ARKADAŞI TARAFINDAN YAVAŞ'A VERİLDİ"

"İktidar medyasının iftirasına dayandırdığı Necmettin Kesgin'in çocuklara yönelik cinsel istismar görüntüsü bulundurmaktan davası vardır. Kesgin tarafından yargılama dosyasından kurtulmak için savcılığa dilekçe verildi. Bu bilgisayar Kesgin'in arkadaşı tarafından Mansur Yavaş'a verildi. Abuk sabuk bir suç duyurusu. Bu kişinin kimliği belirtilince saygın bu kişi konuma getirilmeye çalışılıyor.

"ÖNDE GÖZÜKEN BİR KİŞİYİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞTIRIYORLAR"

"Sanık Kesgin, çocuk cinsel istismarından yargılandığı savunmayı suç duyurusu olarak savcılığa sunmuştur. Bir IP kaydı önemlidir. Bu dosyada sanığa ait mail adresi ile çocuklara yönelik görüntülerine erişim sağlanmıştır. Hakimler baskı altına alındığı için adil yargılanma hakkı tamamen ihlal edildi. Bir suçlu kurtarılmaya çalışılıyor. Seçimi iyi götüren, anketler önde gözüken bir kişiyi itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar."

"O TARİHTE BİLGİSAYAR YAVAŞ'A AİT DEĞİL"

Burada da hakkında istismardan yargılanan bir şahsın bilgisayarı değilmiş gibi davranıyorlar. Bu bilgisayar aslında birçok şeyi çözen bir şey. Bu bilgisayar olmasa sahtecilik de ortaya çıkamayacaktı. Bu bilgisayara dayanarak ve ona ait olduğuna hükmederek ceza verildi. Bu bilgisayar Mansur Yavaş'a teslim edildiğinde içinde bir şey olup olmadığı bilinmiyor ki. Silinmiş bölgede ve bunu bilirkişi bulabiliyor. 2011 yılına ait görüntüler olduğu tespit edilmiş, o tarihte bilgisayar Yavaş'ta da değil ki... Ben insanlara biraz vicdan ve insaf diyorum. Adam her yoluyla kriminal bir insan. Böyle bir adama dayanarak, Yavaş sabıkası olmayan bir kişi."