Hakkında Tutuklama Kararı Çıkan Mehmet Ali Alabora İçin Müebbet Hapis İstendi

Gezi Parkı eylemlerinden dolayı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan Mehmet Ali Alabora için müebbet hapis cezası istendi.

HÜKÜMETİ DEVİRMEYE TEŞEBBÜS İDDİANAME TANZİM EDİLDİ

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Şüpheliler hakkında Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme, mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, 6136 sayılı yasaya muhalefet, nitelikli yağma, nitelikli yaralama, 2863 sayılı yasaya muhalefet, suçlarından iddianame tanzim edilmiş iddianame kapsamında 2013 yılında ülkemizde meydana gelen ve kamuoyunda gezi parkı olarak anılan ancak bir kalkışma olarak anılan hususlarla ilgili şüphelilerin söz konusu olayı 2011 yılından itibaren yönlendirme ve başlatmaya çalışmaları bu yönde hazırlık hareketlerinde bulunmaları ve yine 2013 yılında sahneye konulan bu kalkışma girişiminde olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonun sağlanması hususundaki fiilleri iddianame konusu edinmiş olup yine şüphelilerin bu olayların tepe yönetiminde yer almaları sebebiyle bu kapsamda ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarınında TCK'nın 312/2 (hükümeti devirmeye teşebbüs) kapsamında dolaylı faik olmaları sebebiyle haklarında iddianame tanzim edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. Ünlü oyuncu Mehmet Ali Alabora için hükümeti devirmeye teşebbüs kapsamında müebbet hapis cezası istendi.

"ÜLKENİN BAŞKANINA KARŞI AYAKLANMAYA TEŞVİK EDEN TİYATRO OYUNU"

Gezi Parkı eylemleriyle ilgili Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan 15 Haziran 2013 tarihli rapora yer verilen yazıda, Meltem Arıkan'ın yazdığı, yönetmenliğini Memet Ali Alabora'nın yaptığı "Mi Minör" adlı oyuna, izleyicinin sosyal medya aracılığıyla davet edildiği ve seyircinin de interaktif olarak oyuna katıldığı anlatılarak, "Nisan 2013'e kadar gösterimde kalan oyunda izleyici sosyal medya aracılığıyla örgütlenip temsili ülkenin başkanına karşı ayaklanmaya teşvik edilmektedir" iddiası ileri sürüldü. Oyunun içeriği ve oyuncuların yaptığı açıklamalara göre, oyun çerçevesinde Gezi Parkı eylemlerinin provasının yapıldığının tespit edildiği öne sürülen yazıda, "Tiyatro oyununun gösterimde olduğu günlerde Türk kanallarındaki programlara katılan Alabora, Öğün ve Arıkan'ın, 'Twitter'da devrim olasılığı var, 140 karakterle ülkeler devriliyor' gibi ifadelerinin de güdülen amaca yönelik olduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

"ALABORA, OYUNCULARI SOKAKLARA ÇEKMEYE ÇALIŞTI"

Ayrıca internette yer alan "Ayaklan İstanbul" isimli video görüntüsünde, 2011 Kasım ayında İstanbul Taksim'de bir grupla beraber eylem yapan Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Öğün ve Meltem Arıkan'la röportaj yapıldığı aktarılan yazıda, bu kişilerin, "Arap Baharı'nın bölgesel değil küresel olduğu, eninde sonunda ülkemizde de olmasını arzu ettiklerini" açıkça dile getirdikleri iddia edildi. Yazıda, bu konularla ilgili Alabora ile Kavala arasında telefon görüşmesi gerçekleştiği, Kavala'nın, "Bir ara bu hadisenin önümüzdeki şeyleri ne olur, hani hep Avrupalılar, her gördüğüm şeyi soruyor, 'iyi tamam da hani bu siyasi durumu nasıl değiştirecek' diye sorup duruyor, bir ara bir yani bir kaç arka.. kişi oturup bir konuşsak mı?" diyerek görüşmek istediğinin tespit edildiği iddia edildi. Yazıda, "Yine Garaj İstanbul ve benzeri toplantılarda, Gezi eylemlerinde sanatçıların ne şekilde kullanılması gerektiğinin konuşulduğu ve bu konuda planlama yapılarak kararlar alındığı anlaşılmıştır. Alabora'nın da sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlarla halkı sokağa, eylem yapmaya çağırdığı görülmüştür" denildi. Yapılan çalışmalar sonucunda çıkan olayların bir tertibat olduğunun tespit edildiği ileri sürülen yazıda, "Bu tertibatta Gürcistan, Sırbistan, Ukrayna ve Arap ülkelerinde meydana gelen halk ayaklanmalarında önemli bir aktör olduğu anlaşılan George Soros tarafından kurulmuş olan Açık Toplum Enstitüsü Danışma Kurulu Üyesi Kavala'nın, organizatör şahıs ve finansör olduğu, Alabora ve arkadaşlarının Kavala'nın yönlendirmeleri doğrultusunda olayların örgütlenmesini gerçekleştirdikleri anlaşılmıştır. Alabora ve birlikte hareket ettiği şahısların çıkan olayların alevlendirilmesi için Twitter üzerinde örgütlenme gerçekleştirdiği, PKK, DHKP/C, MLKP gibi sol terör örgüt üye ve yandaşlarını, Oyuncular Sendikası aracılığıyla da tiyatro ve sinema oyuncularını sokak eylemlerine çekmeye çalıştığı tespit edilmiştir" ifadesi yer buldu.

"GEZİ PARKI PROJESİ 2011 YILINDA BAŞLADI"

Taksim Gezi Parkı projesinin 2011 yılında başladığı, bu nedenle Alabora gibi bazı şüphelilerin 2011 yılında Gezi Parkı'nda çekilmiş eylem video ve görüntülerinin bulunduğu bildirilen yazıda, "Bilinen Gezi eylemleri başlamadan çok önce Alabora'nın da yer aldığı bu görüntülerde, 'Ayaklan İstanbul' ibaresinin yer aldığı, bu nedenle 2011 yılında gündem oluşturma çabalarının başladığı ve 27 Mayıs 2013'te uygun ortam oluşturularak Gezi olaylarının başlatıldığı anlaşılmaktadır" değerlendirmesi yapıldı.

MEHMET ALİ ALABORA KİMDİR?



Memet Ali Alabora, 25 Kasım 1977, İstanbul, Türk oyuncu. Alabora, oyuncu anne (Betül Arım) ve babanın (Mustafa Alabora) oğulları olarak 25 Kasım 1977'de İstanbul'da doğdu. İlk tiyatro deneyimini, okulun tiyatro kolunda İngilizce oynadıkları, Çöpçatan (The Matchmaker), Damdaki Kemancı, Batı Yakasının Hikayesi oyunları ile yaşayan Memet Ali Alabora lise yıllarında da , "Shakespeare Çeşitlemeler", "Biz, Orhan Veli" gibi oyunlarda rol aldı.