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Hakkında tutuklama kararı verilen zanlı elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtı

Hakkında tutuklama kararı verilen zanlı elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtıZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K.(26), cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçtı.

11.12.2019 00:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 00:37
Hakkında tutuklama kararı verilen zanlı elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtı
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K.(26), cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu alındığı sırada hastaneden kaçtı. ve jandarma ekipleri, elleri kelepçeli şekilde kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi'nde yaşandı. Hırsızlık suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet K., hakkında nöbetçi mahkemece tutuklama kararı verildi. ekipleri, Ahmet K.'yı cezaevine teslim etmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ahmet K., acil servisten çıkarıldığı sırada jandarma ekiplerinin dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Elleri kelepçeli halde ormanlık alana kaçan Ahmet K.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı. Polis ve jandarma ekipleri, Ahmet K.'nın kaçabileceği güzergahlarda aramalarını sürdürüyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda fenerlerle arama yapıyor.
Ahmet K.'yı gördüğünü söyleyen bir vatandaş ise, Ben yakaladım ama elimden kaçtı. Engelli olduğunu zannettim. Daha sonra peşinden gittim ama kayboldu dedi.
Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.
Hakkında tutuklama kararı verilen zanlı elleri kelepçeli halde hastaneden kaçtı

Jandarma, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

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