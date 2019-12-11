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Hakkında uzaklaştırılma kararı bulunan koca otomobilinde öldü

Ankara'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, bir süredir yaşadığı otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

11.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 16:40Hakkında uzaklaştırılma kararı bulunan koca otomobilinde öldü
'da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, bir süredir yaşadığı otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, ilçesinde, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 3 ay hakkında uzaklaştırma bulunan Haydar Ali Durkun, bir süredir yaşadığı otomobilinde yaşamını yitirdi. Uzun süredir yaşamını otomobilinde sürdüren Durkun, sürekli gittiği lokantaya gitmeyince, lokanta çalışanları, olaydan şüphelenerek, otomobili kontrol etti. Durkun'un cansız bedeniyle karşılaşan lokanta çalışanları, polise ve sağlık ekiplerine verdi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Durkun'un ısınmak için yaktığı piknik tüpünün oksijeni emmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Durkun'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı kaldırıldı.
(Mehmet Kalay/İHA)

Haydar Ali, Ankara, Mamak, Güncel

Kaynak: İHA

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