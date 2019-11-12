Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada 10 yıl 6 ay hapis cezası verildikten sonra tahliye edilen gazeteci Ahmet Altan için İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itiraz kabul edildi. Tahliye kararını kaldıran mahkeme Altan hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu karar sonrası polisler Ahmet Altan'ın evine gitti. Altan, bir hafta önce tahliye edildiği Silivri Cezaevi'ne götürülmek üzere Göztepe'deki evinden gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya yapılanmasına ilişkin İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davada karar açıklanmış, mahkeme heyeti 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Ahmet Altan'a 10 yıl 6 ay ve Nazlı Ilıcak'a da 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti. Heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatına hükmetmişti. Mahkeme heyeti, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın tahliyesine karar vermişti. Karar ardından Ilıcak ve Altan cezaevinden çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 10 yıl 6 ay 'Silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan ceza alan Ahmet Altan'ın tahliyesine yönelik mahkeme kararına 6 Kasım günü itiraz etti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; tahliyeye yapılan itiraz İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Mahkeme heyeti, savcılığın itirazını kabul ederek Ahmet Altan hakkında verilen tahliye kararını kaldırdı. Altan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AVUKATI KARAR TEPKİ GÖSTERDİ

Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu,"26'nın hükmünü 27 elleyemez. Bir başka mahkeme dokunamaz. Savcının hükümle verilen tahliyeye itiraz hakkı olmaz. Yaşananlar hukuka aykırı bir karar" değerlendirmesinde bulundu. Karara karşı daha önce kendisinin de temyizde bulunduğunu ifade eden avukat Çalıkuşu, müvekkilinin İstanbul'daki evinde olduğunu belirtti.