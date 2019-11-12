Haberler » Güncel » Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı - Haber

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı.

12.11.2019 23:58 | Son Güncelleme: 12.11.2019 23:58Hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakkındaki tahliye edilme kararını kaldırmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Ahmet Altan gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün medya yapılanmasına ilişkin "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra yattığı süre göz önünde tutularak cezaevinden tahliye edilen Taraf Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Altan hakkındaki karara İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca itiraz edilmişti.  İtirazı değerlendiren İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de itirazı kabul ederek Altan'ın tahliye edilmesine yönelik kararı kaldırdı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri savcılıktan aldıkları yakalama kararı ile birlikte bu akşam saatlerinde Altan'ın Kadıköy Erenköy'de bulunan evine geldi. Altan'dan önce kızı ve oğlu binadan çıktı. Daha sonra Ahmet Altan polisler eşliğinde binadan çıkarak sivil polis otosuna bindirildi. Yakınları, Ahmet Altan'a polis otosuna bindirilinceye kadar eşlik etti.  Altan'ın işlemlerinin ardından yeniden cezaevine girmesi bekleniyor.



Ahmet Altan, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:08 Küçükçekmece'de hastane önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'ye geldi
01:02 Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
00:59 Jandarma Uzman Çavuş, tartıştığı kız arkadaşını öldürdü
00:58 Uzman çavuş tartıştığı kadını öldürdü
00:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de kaldığı otelin önüne gelen vatandaşları selamladı
00:46 Devriye gezen polis aracına otomobil çarptı: 2'si polis 3 yaralı
23:55 Küçükçekmece'de hastanede iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
23:28 Irak Başbakanı 319 kişinin öldüğü gösterilerde gerçek mermi kullanıldığını itiraf etti
23:18 Ölen eski İngiliz istihbarat subayının ofisinin önüne "ailesi adına" çiçek bırakıldı
20:37 Son Dakika: Fahrettin Altun: ABD ile yeni bir sayfa açmaya hazırız
13:31 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:25 "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
13.11.2019 01:11:10