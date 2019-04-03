Diyanet İşleri
Başkan Yardımcısı Huriye Martı
, Allah'ın kitabında yer alıp da kadının hakkını korumayan tek bir ayet bulunmadığını ifade etti. Gaziantep
Üniversitesinden (GAÜN) yapılan açıklamaya göre, GAÜN Atatürk
Kültür Sahnesi'nde "Hakları ve Saygınlığı ile İslam'da Kadın" konferansı düzenlendi.
Martı, konferansta yaptığı konuşmada kadın akademisyenler olarak İslam'da kadın konusunu konuşmaktan hiç vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Birilerinin toplumda kadınla ilgili yanlış yaymaya çalıştığını beliren Martı, "Çoktan aşmamız gereken pek çok sorunun ısrarla ısıtılıp tekrar gündeme taşındığı bir ülkede yaşıyoruz. Müslüman toplumların, Müslüman zihinlerin çok daha ciddi meselelerde çözüm üretmeleri, strateji gelişmeleri gerekirken bir takım polemik konuları üzerinde oyalandığını ve bunun bilinçli olduğunu düşünüyorum." dedi.
Asırlardır tekrarlanan ve açıklaması çoktan yapılan pek çok polemiğin gençlerin zihinlerinde dolaşıp durduğunu ifade Martı, özellikle sosyal medyada, kadın konusunda üretilen tartışmaların aslında genç zihinleri daha önemli şeyler düşünmekten alıkoymayı hedefleyen bilinçli adımlar olduğunu düşündüğünü belirtti.
Gençlerin "İslam'da kadın çalışabilir mi, çalışamaz mı?" sorusundan daha önemli cevaplayabilecekleri hususlar bulunduğunu dile getiren Huriye Martı, "Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu
'nun fetvası açıktır. İslam'da kadının helal ve haram çizgisine dikkat etmek suretiyle çalışmasına engel olan ne bir Kuran
ayeti ne de bir hadis vardır. İslam'da kadının çalışması caizdir. Allah'ın kitabında yer alıp da kadının hakkını korumayan tek bir ayet bulamazsınız." açıklamasında bulundu.
İslam'da değişmez gerçeklikler, yani "sabiteler" bulunduğunu, bir de değişkenler olduğunu ifade eden Martı, "İnsanların hayat akıp giderken farklı coğrafyalarda, zamanlarda ve farklı ihtiyaçlarına binaen değişebilecek hususlar vardır. Biz sabitelerle, değişkenleri birbirine karıştırmakla kaybediyoruz. İslam'ın kadın konusundaki sabitleri asla değişmez. Bugün pek çok tartışılan konu değişkenler üzerinde dönmektedir. O gün öyleyken, bugün böyle olması gereken, değişebilecek hususları asla değişemez prensipler, dinin asılları gibi okuduğunuz zaman maalesef sosyal problemlere çözüm üretmeniz imkansızdır." ifadesini kullandı.
GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür
'ün Martı'ya hediye takdim ettiği programa, Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Kaya ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin
de katıldı.
Huriye Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Güncel
Kaynak: AA