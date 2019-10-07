Haberler » 3. Sayfa » Haber

Haklarında Hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı

Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 6'sı suça sürüklenen çocuk 24 şüpheli gözaltına alındı.

07.10.2019 15:21Haklarında Hapis cezası bulunan 24 kişi yakalandı
Niğde'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 6'sı suça sürüklenen çocuk 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent merkezi ve ilçelerde, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, başta hırsızlık, yaralama, tehdit, gasp, çocuğun cinsel istismarı ve fuhuşa teşvik etmek gibi çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6'sı suça sürüklenmiş çocuk 24 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri hakkında işlem başlatıldı. - NİĞDE

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:14 Polislere ateş açan şahıs yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı
21:12 - Mardin'de feci kaza: 3 ölü
21:10 - Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı devam ediyor
20:51 Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı
20:46 Tarsus'ta sahte içki operasyonu
20:40 Gaziantep'te büfe sahibi ile tartışan şahıs polise ateş açtı
20:36 Mardin'de feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı