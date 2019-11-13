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Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı

Son dakika: Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ve Hazro, Şırnak'ın İdil ile Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi belediye başkanları, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. 4 ilçeye kayyum görevlendirildi.

13.11.2019 08:18 | Son Güncelleme: 13.11.2019 08:32

'ın Hazro ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Çevik ve ilçesi Belediye Başkanı Belgin Diken görevden uzaklaştırıldı. Her iki ismin yerine de vekaleten aynı ilçelerin kaymakamları kayyum olarak atandı.

Ahmet Çevik, hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan devam eden soruşturmaları nedeniyle görevden alındı.

Yerine ise vekaleten Hazro Kaymakamı Ali Öner görevlendirildi.

YENİŞEHİR'DE DE KAYMAKAM KAYYUM ATANDI

Yine Diyarbakır ili Yenişehir Belediye Başkanı Belgin Diken, hakkında '"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın devam eden soruşturma dosyaları nedeniyle görevden uzaklaştırılırken yerine Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikçi Yenişehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Yenişehir, Politika, Güncel

Kaynak: AA


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