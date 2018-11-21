Haklarını Anlatan Broşürleri Dağıttılar

Odunpazarı Belediyesi
'ne bağlı kreş ve çocuk merkezleri, 20 Kasım
Dünya Çocuk Hakları Günü
dolayısıyla Hamamyolu'nda çocuk haklarının yazılı olduğu broşürleri dağıttı.
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt
'un da katıldığı etkinlikte, Kurt ve çocuklar Hamamyolu Caddesi'nde çocuk hakları ile ilgili farkındalık oluşturdu. Odunpazarı Belediyesi tarafından vatandaşlara Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan çocuk haklarının yazılı olduğunu broşürler Başkan Kazım Kurt öncülüğünde çocuklarla birlikte dağıtıldı.
Vatandaşlara, çocukların da haklarının olduğunu anlatan çocuklar, broşür dağıtımı sırasında sık sık yüksek sesle çocuk haklarını söyledi. - ESKİŞEHİR
20 Kasım,Odunpazarı Belediyesi,Odunpazarı
21 Kasım 2018 Çarşamba 14:18