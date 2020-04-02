Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Haksız fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon 90 bin lira ceza

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunun Mart ayında gerçekleştirdiği toplantılarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alındığını açıkladı.

02.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 02.04.2020 17:51
Haksız fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon 90 bin lira ceza
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulunun Mart ayında gerçekleştirdiği toplantılarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alındığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarına ilişkin Reklam Kurulu kararını açıkladı. Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde yer alan Reklam Kurulunun Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen 294 ve 295 sayılı toplantılarında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanması kararı alınmıştır" denildi.

7 bin 386 firma ile ilgili yasal süreç devam ediyor

Bazı firmalara ilişkin yasal sürecin devam ettiği belirtilen açıklamada, "1 Nisan 2020 tarihi itibarıyla gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz, gerekse Bakanlığımız Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firma ile ilgili yasal süreç devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a göre aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 TL, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 TL idari para cezası uygulanmaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Haksız fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon 90 bin lira ceza - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ekonomi
Bakanlık tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Ekonomi
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı Ekonomi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi Ekonomi
Koronavirüs vatandaşların ev tercihini de etkiledi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine indirim geldi! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt Ekonomi
Bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacak iddialarına yanıt
TESK’ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri Ekonomi
TESK'ten korona nedeniyle zarar gören esnafın yaralarını saracak öneri
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı Ekonomi
5 liraya satılan maskelerin maliyet fiyatı şaşırttı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

19:31: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Ekonomi 19:06: BDDK’dan bankacılık operasyonlarına kolaylık - Ekonomi 18:58: BDDK'dan bankacılık operasyonlarına kolaylık - Ekonomi 18:56: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı - Haber 18:56: Brent petrolün varil fiyatı 30 doların üstüne çıktı - Ekonomi 18:52: Borsa şirketlerinin piyasa değeri - Ekonomi 17:48: Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar - Ekonomi 17:12: Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:14: ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı - Ekonomi 16:12: Son Dakika: Benzine 14 kuruş indirim geldi - Ekonomi 15:40: Bakan Yardımcısı, bağış için sağlıkçıların maaşından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı - Ekonomi