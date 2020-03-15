Haksız fiyat artışına cezai işlem uygulanacak
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle ticari ürünlerde haksız fiyat artışı yapan işletmeler hakkında cezai işlem başlatılacağını söyledi.
15.03.2020 14:20 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:20
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüs (Kovid-19) sebebiyle ticari ürünlerde haksız fiyat artışı yapan işletmeler hakkında cezai işlem başlatılacağını söyledi.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüsle ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi. Kozuva, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımızı mağdur ederek bu tip bir artış yaptığı tespit edilen firmalar hakkında Odamız Disiplin Kuruluna sevk edilerek, haklarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 21, 43, 87 ve 93'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 'Oda ve Borsa üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu hakkında yönetmelik' hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacağı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyururuz" dedi.
"Sessiz kalmayacağız"
Kozuva, "Çerkezköy TSO olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağız. Herkes bilmeli ki böyle vahim bir durum karşısında vatandaşımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, yeni tip korona virüsle ilgili gelişmelerin ardından bazı ürünlerin fiyatlarında görülen artışlara karşı aldıkları tedbirler konusunda bilgi verdi. Kozuva, "Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımızı mağdur ederek bu tip bir artış yaptığı tespit edilen firmalar hakkında Odamız Disiplin Kuruluna sevk edilerek, haklarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 21, 43, 87 ve 93'üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan 'Oda ve Borsa üyelerine verilecek disiplin ve para cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu hakkında yönetmelik' hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin başlatılacağı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyururuz" dedi.
"Sessiz kalmayacağız"
Kozuva, "Çerkezköy TSO olarak ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarımızı çalıştıracağız. Herkes bilmeli ki böyle vahim bir durum karşısında vatandaşımızı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Kozuva, Çerkezköy, Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Ekonomi
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Ekonomi
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Ekonomi
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Ekonomi
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti
Ekonomi
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
Ekonomi
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı