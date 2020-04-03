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Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fahiş fiyat uyguladığı gerekçesiyle 7 bin 400 firmanın daha inceleme altında olduğunu söyledi. Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 198 firmaya bu kapsamda ceza kesildiği açıklanmıştı.

03.04.2020 13:22 | Son Güncelleme: 03.04.2020 13:27

Koronavirüs sonrası haksız fiyat artışına giden firmalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor. Ticaret Bakanlığı dün 198 firmaya ceza kesildiğini açıklamıştı. Konu hakkında yeni bir açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik" dedi.

Bakan Pekcan'ın açıklamalarından satır başları:

"Koronavirüs insan hayatını etkilediği kadar, ticari hayatı da etkiledi. Mart ayı için 13,4 milyar dolarlık ihracat büyük başarı. Tampon bölgede sürücü değişiyor, ürün böyle geçiyor. Irak ile ticaretimizde 1500 tıra ulaşacağız. Dış ticaretimizin sadece yüzde 1'i demir yolu ile yapılıyor. Demir yolu ile ticarete ağırlık vermemiz lazım. İhracat alanında bütün sektörler salgından etkileniyor. Mart ayında ihracatı etkilenen sektörler otomotiv ve hazır giyim geliyor. Bunun dışında demir çelik, elektronik eşya ve kimya, makine ve tektstil ham maddeleri etkilendi.

"ESNAFIN KREDİ ÖDELERİ FAİZSİZ ERTELENDİ"

Cumhurbaşkanımız esnafımız için talimatlar verdi ayrıca Hazine ve Maliye Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Esnafın kredi ödemeleri faizsiz olarak ertelendi. Çek ödemeleriyle ilgili yeni kredi paketi açıklandı.

"10 KATINA KADAR CEZA VERME YETKİMİZ VAR"

Koronavirüs fırsatçılarına 10 katına kadar ceza verme yetkimiz var. Şu anda yaklaşık 7 bin 400 firma daha inceleme altında, savunmalarını istedik."

Son dakika: Bakan Pekcan: Haksız fiyat artışı nedeniyle 7 bin 400 firma inceleme altında

Ekonomi Manşet

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