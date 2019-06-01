"Pençe" harekatında 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, 27 Mayıs'ta başlayan harekata ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Buna göre, harekatta 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu.

ÇOK SAYIDA YAŞAM MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ

Harekat kapsamında, Hakurk bölgesinde girilen teröristlere ait sığınak ve mağaralarda 12 kutu (yaklaşık 2 bin) doçka mühimmatı, 15 anti-tank roketi ve başlıkları, 15 roket sevk fişeği, 7 kutu (2 bin 800) AK-47 mühimmatı ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bakanlık ayrıca harekat sırasında ele geçirilen doçka mühimmatı ve roket başlıklarının görüntüsünü de paylaştı.

OPERASYON 3 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞTI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), PKK'lı teröristlerin yuvalandığı Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'a üç gün önce havadan ve karadan "Pençe" operasyonu başlattı. Bölge savaş uçaklarınca ateş altına alınırken Fırtına obüsleriyle de top atışları yapıldı. F-16'larla yapılan operasyon, tanker uçaklar, SİHA ve İHA'larla da desteklendi. Hedeflerin ateş altına alınmasının ardından bölgeye 5 bin civarında komando sevk edildi. Bölgeye yönelik özel olarak eğitilmiş komandolar yerli ve milli helikopterlerimiz Atak'la alanlara indirildi.

"KAHRAMAN MEHMETÇİĞİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakurk'a yönelik başlatılan harekâtla ilgili twitter'dan bir mesaj yayınlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında: "Terör örgütü PKK'ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum. Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!".Dedi.

Kaynak: AA